Чекати боротьби зі "спадком Табачника" від міністра Лісового – самонадіяно, - експерт

Новий міністр освіти Оксен Лісовий відомий своєю роботою з Малою академією наук (МАН), проте його досвід не такий вже й видатний, як пишуть деякі освітяни, а багатолітні зв’язки зі Станіславом Довгим ставлять під сумнів його реформаторські плани, каже експерт Олександр Бурлака, повідомляє УНН.

Міністр освіти Оксен Лісовий прийшов у сферу освіти 2004 року, коли йому було 32 роки. Максимально близька до викладання діяльність, якою він займався до того - гурток історичного фехтування при Києво-Могилянській академії. Твердження, що він десь хоч рік вчителював, не має ніяких підтверджень, пише Бурлака.

За його словами, більшість часу Лісовий займався бізнесом. А на початку 2000-х опинився у керівництві "Укртелекому". І саме з цієї посади його і призначили у керівництво новоствореної Малої академії наук у 2004 році. На той час керував МАН Станіслав Довгий – батько відомого політика Олеся Довгого.

"Лісовий розповідає, що коли він прийшов на посаду у МАН, у неї була дуже погана репутація. І він все виправив. Але при цьому чомусь Президент МАН так і залишився на своєму місці. У Малої академії усі ці роки був директор Лісовий і Президент Довгий. Тим часом в Україні відбулася Помаранчева революція, президентом став Ющенко, прем'єркою при ньому Тимошенко, потім Тимошенко знову змінив Янукович. Але на дует Лісового та Довгого це ніяк не вплинуло. Усім реформаторам вони подобалися", - пише Бурлака.

За його словами, в цей же час став себе проявляти Довгий-молодший, що у складі молодої команди Леоніда Черновецького розпилював на приватні володіння для правильних людей заповідне урочище Жуків острів. А Довгий-старший в цей час, не відриваючись від керівництва МАН, працював у парламенті у фракції найчеснішого політика Володимира Литвина.

"Тим часом влада в країні знову змінилася. Янукович, який, свого часу призначив Лісового на його посаду став Президентом України, а жахливий-жахливий-жахливий Дмитро Табачник почав нищити державу на посаді міністра освіти. При цьому 2010 року сталася ще й реорганізація МАНу. Фактично його підвищили в статусі. Чи могли б при цьому у його керівництві опинитися люди, невигідні Януковичу і Табачнику? Звичайно, що ні. На цей раз Малу академію очолили Станіслав Довгий та Оксен Лісовий. Реформа вдалася!", - пише експерт.

За його словами, у 2012 році Лісовий захистив ту дисертацію - до неї прикладається рівно три статті і три доповіді, які були зроблені в один рік.

"Для тих, хто не знає, це - мінімум, при якому в принципі тоді дозволялося захищатися. Пояснення тут може бути два: або Лісовий супергеній, відомий в світі своїми науковими роботами, який написав її просто у вільний від основних занять час як розвагу, або за нього її зробив хтось інший", - каже Бурлака.

Він розвіяв міф про 500 наукових робіт нового міністра освіти. За його даними, Google Schoolar надає відомості про 2-3 статті, у яких Лісовий співавтор.

За словами експерта, того ж 2012 року Лісовий отримав державну премію в галузі освіти.

"Закон Кивалова-Колісніченка. Міністр Табачник. Патріоту Лісовому дають державну премію, а він її приймає. До речі, Революцію Гідності обидва на своїх посадах пережили. І люстрацію. Навіть Довгий-старший. 2018 року він навіть став повним академіком НАН України. А Довгий-молодший продовжив бігати, займаючись незаконними забудовами та підкупом виборців", - пише Бурлака.

Він повідомив, що Лісовий разом із Довгим-старшим організовував музей науки у тарілці УкрІНТЕІ, і там була якась дуже мутна історія із російськими забудовниками.

"Лісовий не тільки не вчений, але і не педагог. Мабуть, він хороший менеджер, принаймні піар-менеджер, бо я знаю, що купі людей які організовували різі івенти він дійсно допоміг. Але вибачте, чекати боротби зі "спадком Табачніка" від людини, яка фактично від нього отримувала премію якось самонадіяно. З урахуванням його зв'язків можна очікувати, що реформи вкотре пройдуть успішно і рештки українських навчальних закладів будуть звільнені від недобитих педагогів", - підсумовує експерт.