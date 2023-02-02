Чиновник Міноборони Лієв нібито має паспорт громадянина РФ — ЗМІ

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв, нібито, має нібито паспорт громадянина РФ. Водночас чиновник заперечує цю інформацію.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Журналісти отримали фото документа, але Лієв заявив, що там зображений не він. Крім того, він помітив, що в копії паспорту неправильно вказано його прізвище. Чиновник вважає, що обурення в суспільстві може негативно вплинути на його роботу в міністерстві.

"Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянства іншої країни. Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному", — заявив Лієв.

Окрім прізвища, в копії документа є інші розбіжності з офіційною біографією чиновника. Російський паспорт Лієва нібито був виданий у 2019 році і там там вказано, що він народився в Москві, що не відповідає дійсності.

Нібито копія російського паспорту Лієва. Фото: УП

Лієва призначили т.в.о. керівника департаменту Міноборони влітку 2022. Нещодавно йому почали закидати "антиукраїнське минуле". На це він відреагував у Facebook, заявивши, що "в будь-яку хвилину готовий подати заяву про звільнення і продовжувати роботу задля перемоги в будь-які формі, зокрема "рядовим солдатом". Він також вважає, що публікація дискредитуючих матеріалів про нього має замовний характер".