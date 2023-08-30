Данілов розповів, чи потрібно Україні мобілізувати 300 тис. людей одночасно

Українські військові беруть стільки мобілізованих, скільки потрібно, але потреби призвати 300 тис. людей до армії в один момент немає. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю NV.

За його словами, ті плани, які надавали військові для своїх потреб, дотримуються. І кожні два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації.

"У нас немає такого, що це якийсь процес [мобілізації], про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним", – сказав чиновник.

Щодо випадків викриття воєнкомів на хабарництві Данілов зазначив, що це не вплинуло на кількість мобілізованих.

Можливе посилення мобілізації в Україні

Воєнний стан і мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року й з того часу кілька разів продовжувалися. Наразі вони діють до 15 листопада 2023.

Нещодавно президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи будуть в Україні служити всі, сказав, що отримував від військового керівництва прохання посилити мобілізацію. Однак жодних інших деталей він не повідомив.

Як заявив пізніше секретар РНБО Олексій Данілов, додатковий призов можливий, але змін до процесу мобілізації очікувати не варто. Він зазначив, що ці заходи відбудуться в межах вже затверджених норм, які діють із лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що мобілізаційний план ще не виконано, тому наразі немає необхідності оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності війська. При цьому урядовець додав, що втрати України значно менші від втрат росіян, але загиблі й поранені є, тому поповнення ресурсу – це важливо.