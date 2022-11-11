ДБР провело обшук у голови бюджетного комітету Ради, зламавши двері квартири

Державне бюро розслідувань провело обшук у квартирі, яку орендує депутат Верховної Ради від "Слуги народу", голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслило, що до мене особисто не має ніяких претензій... Те, що сьогодні сталось, ускладнює мою роботу як народного депутата, голови комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон. Але загалом ми праюцємо разом, працюємо в команді президента заради Перемоги!" - заявив нардеп.

В свою чергу, як повідомляється на Facebook-сторінці юридичної компанії "Міллер", обшук у її підзахисного проводився у кримінальному провадженні, розпочатому ще у минулому році, причому проводився з порушеннями.

Зокрема, як вказують адвокати, слідчі не отримали ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку, при цьому відповідне клопотання щодо нардепа ще мало бути погоджено генеральним прокурором.

"Аргументація слідчих — проводиться невідкладний обшук. Тому вони не мали отримувати дозволу заздалегідь. Втім проникнення до житла без дозволу суду можливе лише у таких невідкладних випадках: врятуванням життя людей та майна; безпосереднє переслідування осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення. Важливо, що у кримінальному провадженні, відкритому в 2021 році ніякої невідкладності немає", - кажуть юристи.

За їхнім твердженням, слідчі зламали двері житла та вилучили телефон дружини депутата, на який і знімали свої дії на відео. Крім того, Арістову нібито не повідомили суть слідчої дії, що триває.

"Йому не запропонували добровільно видати речі, які вони шукають. Втім не зрозуміло, чи є у слідчих взагалі намір знайти щось конкретне і чи вони знають, що шукають", - кажуть адвокати.

Також повідомляєтиься, що вони вже подали заяву про вчинення правоохоронцями ряду злочинів: порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу), перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (стаття 365 КК), перешкоджання діяльності народного депутата (стаття 351 КК).