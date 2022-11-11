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ДБР провело обшук у голови бюджетного комітету Ради, зламавши двері квартири
Державне бюро розслідувань провело обшук у квартирі, яку орендує депутат Верховної Ради від "Слуги народу", голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслило, що до мене особисто не має ніяких претензій... Те, що сьогодні сталось, ускладнює мою роботу як народного депутата, голови комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон. Але загалом ми праюцємо разом, працюємо в команді президента заради Перемоги!" - заявив нардеп.
В свою чергу, як повідомляється на Facebook-сторінці юридичної компанії "Міллер", обшук у її підзахисного проводився у кримінальному провадженні, розпочатому ще у минулому році, причому проводився з порушеннями.
Зокрема, як вказують адвокати, слідчі не отримали ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку, при цьому відповідне клопотання щодо нардепа ще мало бути погоджено генеральним прокурором.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Аргументація слідчих — проводиться невідкладний обшук. Тому вони не мали отримувати дозволу заздалегідь. Втім проникнення до житла без дозволу суду можливе лише у таких невідкладних випадках: врятуванням життя людей та майна; безпосереднє переслідування осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення. Важливо, що у кримінальному провадженні, відкритому в 2021 році ніякої невідкладності немає", - кажуть юристи.
За їхнім твердженням, слідчі зламали двері житла та вилучили телефон дружини депутата, на який і знімали свої дії на відео. Крім того, Арістову нібито не повідомили суть слідчої дії, що триває.
"Йому не запропонували добровільно видати речі, які вони шукають. Втім не зрозуміло, чи є у слідчих взагалі намір знайти щось конкретне і чи вони знають, що шукають", - кажуть адвокати.
Також повідомляєтиься, що вони вже подали заяву про вчинення правоохоронцями ряду злочинів: порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу), перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (стаття 365 КК), перешкоджання діяльності народного депутата (стаття 351 КК).