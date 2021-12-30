Депутат от "Слуги народа" Ковалев задекларировал покупку "4 канала" как подарок

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев задекларировал приобретение "4 канала" как подарок, вероятно, от родителей. В его обновленной декларации от 29 декабря указано, что медиа стоит более 4 миллиона гривен.

В документе сказано, что 24 декабря нардеп получил в виде подарка 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева и еще 50% от Натальи Ковалевой. По всей видимости, люди, который подарили депутату медиа, — его родители.

Стоимость каждого подарка составляет 2 181 755 гривен, согласно декларации. Кроме того, 24 декабря Иван Ковалев еще дополнительно подарил депутату 39% в уставном капитале ООО "Ар Ти Ай Продакшн", стоимость 195 тысяч гривен.

Напомним, 28 декабря СМИ сообщили, что Алексей Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Тогда же он пообещал в ближайшее время официально прокомментировать свою позицию. По состоянию на 30 декабря Ковалев еще не выполнил это обещание.

Стоит отметить, что ранее партия "Слуга народа" заявила, что ее депутаты больше не будут присутствовать на эфирах телеканалов олигарха Рината Ахметова "Украина" и "Украина 24". Это связано с необъявленным конфликтом между властью и Ахметовым. В результате каналы олигарха начали открыто критиковать власть, а ее сторонники "атаковать Ахметова". В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила об активизации расследования более 200 дел против олигарха.

После этого "слуги" начал высказывать свои позиции по тем или иным вопросам на эфирах государственного телеканала "Рада", который недавно обновил формат своего вещания за бюджетные деньги.

Другой государственный канал "Дом" также получает большие суммы денег из госбюджета на свои новые проекты. Накануне канал заказал за 3,2 миллиона гривен шоу "Сажать будем".