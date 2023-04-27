Депутат-хабарник Трубіцин та начальник Оболонської РДА Фесик вимагали хабар з київського освітянина, - ЗМІ

Фігурант гучного кримінального провадження про корупцію в Київраді Владислав Трубіцин і та очільник Оболонської РДА Кирило Фесик вимагали 100 тис. доларів та долю в бізнесі від київського освітянина Олега Попова.

Про це пише видання Regionews.ua в статті "Як депутат-хабарник Трубіцин спільно з головою Оболонської ДРА Фесиком "доять" приватний бізнес району", посилаючись на слова Попова та надані ним документи.

Видання зазначає, що Трубіцин уже давно щільно співпрацює з Фесиком. Вони в рівних долях є співзасновниками Благодійного фонду "Рідна Оболонь" та часто проводять спільні піарні акції.

Олег Попов - директор та засновник освітньої території "MIDGARD" – приватної школи, освітні послуги якої є популярними серед мешканців столиці, розповів журналістам, що в 2021 році звернувся до Оболонської РДА з пропозицією взяти в оренду приміщення на вул. Олександра Архипенка, 10, яке уже кілька років стоїть і не використовується і дуже добре підійшло б для його освітнього проєкту. Попов пропонував "вкласти туди гроші, побудувати необхідні приміщення для навчання, а також басейн та іншу спортивну інфраструктуру. За планами Попова, на цьому місці можна було б зробити цілий освітньо-спортивний комплекс".

"Проте в райдержадміністрації цю пропозицію розглядати не стали, а направили спілкуватися з таким собі Ігорем Сааковим, який формально не має до ДРА жодного відношення, але називає себе "представником депутата Київради Владислава Трубіцина", - пише видання.

За словами Попова, Сааков заявив йому, що "все рішає Трубіцин" і без нього отримати в оренду приміщення в Оболонському районі буде неможливо і саме тому він, як представник депутата може допомогти взяти в оренду і навіть потім викупити цю будівлю. Видання наводить скріншоти переписки Попова з Сааковим, на яких Сааков стверджує, що "председатель Оболонской РДА – это квота Влада". Тобто, Фесик займає посаду в Оболонський РДА завдяки Трубіцину та зобов'язаний враховувати його інтереси в своїй роботі.

Також Сааков пояснював, що необхідно домовлятися про оренду будівлі саме з Трубіциним, оскільки "Влад закрывает вопросы по Оболонской администрации, комиссии Киевсовета, инвестиционного агентства… и может выбивать бюджетные деньги под строительство бассейна, залов и т.д.", натякаючи, що такі домовленості можливі у разі отримання чиновником "винагороди". Після цієї розмови Попов зустрівся особисто з Фесиком, який заявив: "Давай нам 100 тис. доларів за рішення про передачу в оренду, а потім ми хочемо отримувати 30% від прибутків цього бізнесу".

"Я дуже шкодую, що не звернувся одразу до правоохоронних органів, але я був дещо приголомшений тим, наскільки нахабно від мене вимагали хабар та ще й претендували на "долю" у бізнесі, який я сам розпочинав з нуля. На моє зауваження, що мій освітній проєкт це більшою мірою соціальна ініціатива, ніж бізнес почув відповідь: "А чим ви відрізняєтеся від Макдональдса?" На мій погляд, таке ставлення до освіти та дітей – це уже за межами добра і зла", - розповів виданню Попов, додавши, що "зараз, коли правоохоронці викрили Трубіцина на хабарі та ще й затримали в кабінеті Фесика, я просто дивуюся, чому ці люди досі займають свої посади та продовжують реалізовувати такі схеми".

Нагадаємо, 9 лютого 2022 року НАБУ викрило Владислава Трубіцина на отриманні більше 1 млн грн хабаря. Наразі Вищий антикорупційнмй суд України розглядає кримінальне провадженя, за яким Трубіцин та ще кілька київських чиновників звинувачуються неправомірної вигоди за надання підприємцю права розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Крім того, уже перебуваючи під слідством Трубіцин став фігурантом корупційного скандалу щодо можливого розкрадання грошей зібраних для допомоги ЗСУ. Як пишуть ЗМІ, Трубіцин провів 4 аукціони, на яких зібрав більше 14 млн грн, але ці гроші ЗСУ так і не отримали.

Також журналіст Юрій Бутусов раніше повідомляв, що Трубіцин раніше був судимий за шахрайство.