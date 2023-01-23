Депутата Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу"

Народного депутата Павла Халімона, який за даними ЗМІ під час війни купив дорогий маєток, оформивши його на іншу особу, буде звільнено з посади заступника голови парламентської фракції "Слуга народу".

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Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування про покупку 39-річним "слугою" будинку на Печерських пагорбах у Києві.

Нерухомість не була зазначена у декларації нардепа, хоча він фактично там мешкав. Також журналісти з'ясували, що ціна будинку з ділянкою за документами становила 10,5 мільйонів, тоді як фактично такі маєтки продаються по 50-60 мільйонів.

Арахамія закликав правоохоронців розпочати розслідування та дати юридичну оцінку "цим подіям".

"Якщо було порушено закон, значить за це потрібно нести покарання", - зауважив голова фракції "Слуга народу".

Також Арахамія дорікнув Халімону за те, що той мав допомагати країні, якщо в нього "є кілька зайвих мільйонів гривень".

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", – зазначив Арахамія.

Раніше народна депутатка від "Слуги Народу" та заступниця голови однойменної фракції Галина Янченко написала заяву про вихід з партії. Рішення вона пояснила негідною поведінкою голови партії Олени Шуляк.