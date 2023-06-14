Директора нацоргану стандартизації відсторонили через скандал з голосуванням України за росіянина у ISO

Міністерство економіки відсторонило від виконання обов’язків Олега Швидкого - директора державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", який є національним органом стандартизації та членом Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).

Як ідеться в повідомленні міністерства, до сфери управління якого належить цей орган, відповідний наказ воно видало 14 червня. Виконання обов’язків директора ДП "УкрНДНЦ" наразі покладено на заступника гендиректора Олександра Кир’янова.

Швидкого відсторонено на час проведення службової перевірки щодо підтримки представником України обрання кандидата від Росії головою підкомітету ISO з арктичних операцій.

При цьому зазначається, що, за інформацією керівництва ДП "УкрНДНЦ", голосування представником України за обрання співробітника компанії "Газпром нафта" Сергія Баранова на зазначену позицію було технічною помилкою.

З метою вирішення питання ДП "УкрНДНЦ" надіслало до центрального секретаріату ISO та технічного комітету з нафтогазової галузі ISO/TC 67 лист про відкликання голосу представника України, який наразі знаходиться на розгляді.

Окрім того, Мінекономіки звернулось до Служби безпеки України щодо проведення перевірки ДП "УкрНДНЦ" стосовно можливих фактів перевищення посадовими особами своїх посадових повноважень, а також можливого вчинення дій в інтересах представників Росії.