Для атак по енергосистемі України росіяни накопичили вже понад 800 ракет

За даними Головного управління розвідки, російські сили на Кримському півострові накопичили понад 800 ракет, які будуть спрямовані на здійснення енергетичного терору в Україні.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона повідомила, що в Криму ворог розгорнув потужний хаб з військовими ресурсами. Там також зосереджені ракети повітряного базування типу "Калібр" і "Онікс".

За її словами, ракети зосереджені саме там, де їх буде зручно завантажувати у винищувачі для атак по Україні взимку.

Напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону зазначив, що російські загарбники, перш ніж спробувати повторити торішній терор, чекатимуть стабільної мінусової температури, оскільки тоді важче відновлювати електромережу.

Він додав, що росіяни весь цей час не припиняли атаки на енергетику, але ці атаки не є масованими.

Галущенко наголосив, що найбільш песимістичним сценарієм є повний блекаут всієї країни. В такому раз, енергосистеми доведеться збирати заново.

Нагадаємо, 16 листопада російські військові обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.