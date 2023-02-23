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До Києва прибув премʼєр Іспанії
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 23 лютого приїхав до столиці України. Про це він повідомив в Twitter.
"Я приїхав до Києва через рік після початку війни. Ми будемо поруч з Україною та її людьми, поки мир не повернеться до Європи", - написав голова уряду Іспанії.
На пероні залізничного вокзалу очільника іспанського уряду зустрів заступник міністра зовнішніх справ України Євген Перебийніс.
Відомо, що Санчес планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Напередодні про візит прем'єр-міністра Іспанії не повідомляли офіційно. Про інші деталі його візиту та теми для переговорів не уточнюється.
Це вже друга поїздка Санчеса в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, першого разу він приїжджав у квітні 2022 року. Тоді він відвідав Бородянку Київської області.
Нагадаємо, Іспанія долучилася до коаліції держав, які разом створять пакет військової допомоги, який на 100% складатиметься з танків для Україні, зокрема, Leopard 2. Країна також проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard.