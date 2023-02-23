До Києва прибув премʼєр Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 23 лютого приїхав до столиці України. Про це він повідомив в Twitter.

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"Я приїхав до Києва через рік після початку війни. Ми будемо поруч з Україною та її людьми, поки мир не повернеться до Європи", - написав голова уряду Іспанії.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

На пероні залізничного вокзалу очільника іспанського уряду зустрів заступник міністра зовнішніх справ України Євген Перебийніс.

Відомо, що Санчес планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні про візит прем'єр-міністра Іспанії не повідомляли офіційно. Про інші деталі його візиту та теми для переговорів не уточнюється.

Це вже друга поїздка Санчеса в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, першого разу він приїжджав у квітні 2022 року. Тоді він відвідав Бородянку Київської області.

Нагадаємо, Іспанія долучилася до коаліції держав, які разом створять пакет військової допомоги, який на 100% складатиметься з танків для Україні, зокрема, Leopard 2. Країна також проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard.