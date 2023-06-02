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До Києва прибув президент Естонії Алар Каріс

До Києва прибув президент Естонії Алар Каріс
Президент Естонії Алар Каріс. Фото: twitter.com/AlarKaris

Сьогодні, 2 червня, до Києва прибув президент Естонії Алар Каріс. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Зеленський у Телеграм.

"Вітаю в Києві президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!" - написав президент.

Нагадаємо, нещодавно парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. 

Естонія вважає, що на самітті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня 2023 року, потрібно сформувати конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України з НАТО, і надати Україні запрошення приєднатися до альянсу.

Також нещодавно уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібром.Також ЗСУ отримають прилади нічного бачення.

Автор:
Світлана Манько