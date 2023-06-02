Сьогодні, 2 червня, до Києва прибув президент Естонії Алар Каріс. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Зеленський у Телеграм.

"Вітаю в Києві президента Естонії Алара Каріса. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку!" - написав президент.

Нагадаємо, нещодавно парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.

Естонія вважає, що на самітті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня 2023 року, потрібно сформувати конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України з НАТО, і надати Україні запрошення приєднатися до альянсу.

Також нещодавно уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібром.Також ЗСУ отримають прилади нічного бачення.