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До Києва приїхав міністр оборони Естонії

До Києва приїхав міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим та передав для української армії сучасний мобільний госпіталь. 

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Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter. 

"Раді приймати в Києві великого друга України, естонського міністра оборони Ханно Певкур. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять – постачають армії України найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!", - написав Резніков. 

Нагадаємо, що Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.