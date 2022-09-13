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До Києва приїхав міністр оборони Естонії
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим та передав для української армії сучасний мобільний госпіталь.
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Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter.
"Раді приймати в Києві великого друга України, естонського міністра оборони Ханно Певкур. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять – постачають армії України найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!", - написав Резніков.
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