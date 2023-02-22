До річниці повномасштабного вторгнення США запровадять нові санкції проти РФ: ЗМІ з'ясували деталі

До 24 лютого адміністрація президента США Джозефа Байдена запровадить нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб, намагаючись посилити санкційний тиск на країну-агресора до річниці початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

В новий санкційний пакет потрапить низка російських губернаторів і членів сімей російських урядовців. Він також включатиме об’єкти оборонної промисловості та ресурси, необхідні для технологічного розвитку, а також міри для виявлення ухилення від санкцій.

Міністра фінансів США Воллі Адейемо, коментуючи санаційну політику, зауважив, що США та їхні союзники з ЄС та G7 готові використовувати санкції, експортний контроль та інші інструменти, щоб дати компаніям, які ведуть бізнес з Росією, суворий вибір: "Вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світового ВВП або підтримувати Росію з власного карману".

Офіційні особи також заявили, що новий пакет має на меті уникнути проблем, з якими Захід зіткнувся через деякі попередні заборони на експорт з Росії. Зокрема, він сфокусований на конкретні технології та компоненти, які російська армія або пов’язані з нею компанії можуть купувати лише в європейських та інших західних постачальників.

Напередодні, 22 лютого, під час виступу у Варшаві президент США Джозеф Байден підтвердив, що США та їхні західні союзники мають намір оголосити про нові санкції проти Росії.

Раніше США вже вдавалося викрити схему підтримки військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій. Тоді OFAC запровадило санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, які пов'язані зі схемою, розробленою для ухилення від санкцій, запроваджених проти РФ раніше.