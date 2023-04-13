Допомога переселенцям: Мінвідновлення та Міжнародна організація міграції домовилися про співпрацю

Мінвідновлення та Міжнародна організація міграції будуть спільно працювати для вирішення проблем вимушених переселенців та координувати спільні дії для надання їм допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Сторони підписали відповідний меморандум, який передбачає надання підтримки для захисту та рівного доступу до надання допомоги і послуг внутрішньо переміщеним особам, людям, які повертаються до місць постійного проживання та іншим постраждалим від війни групам населення.

Меморандум має активізувати роботу з розробки потенційних та реалізації поточних спільних програм і проєктів.

Співробітництво реалізовуватиметься шляхом:

підтримки державної політики та законодавчої бази, пов'язаної з роботою МОМ щодо сфери гуманітарної допомоги, розвитку та миру;

наданням гуманітарної і міжнародної технічної допомоги;

співпраці на рівні Уряду;

транскордонної співпраці;

підтримки інтегрованого управління кордонами/гуманітарного управління кордонами;

реконструкції, облаштування та ремонту пунктів пропуску через державний кордон та прилеглої до них інфраструктури;

розробки, впровадження та підтримки управління стійкими рішеннями щодо доступного та соціального житла;

оцінки, відновлення, реконструкції та модернізації громадської інфраструктури, включаючи, серед іншого, системи водо- та електропостачання, водовідведення та теплопостачання;

розвитку і відновлення бізнес-інфраструктури та інших ініціатив економічного відновлення.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів у співпраці з Міжнародною організацією з міграції та Міністерством закордонних справ Німеччини розпочало новий спільний проєкт щодо посилення підтримки українських ветеранів війни та їхніх сімей, який отримав назву "Шлях стійкості".