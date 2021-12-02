ДТЭК Ахметова пытался скрыть масштабы аварии на Бурштынской ТЭС и не пустил Госэкоинспекцию — СМИ

На Бурштынской тепловой электростанции 1 ноября произошла авария, в результате чего в окружающую среду могло попасть опасное количество мышьяка. Компания "ДТЭК" миллиардера Рината Ахметова, которой принадлежит Бурштынская ТЭС, отказалась пустить Госэкоинспекцию на место аварии.

Это стало известно в ходе совместного расследования программы "Схемы" и общественной организации "Центр по противодействию коррупции".

Когда в начале ноября на Бурштынской ТЭС произошла авария, в ДТЭК сообщили о повреждении коллектора с водой, и заявили, что вреда для окружающей среды не будет.

По информации расследователей, независимая химическая экспертиза обнаружила в жидкости с места возле аварии превышение допустимой нормы мышьяка. Журналисты сняли видео, на котором видно, как эту жидкость откачивали в водохранилище, соединенное с местной рекой, которая дальше впадает в Днестр.

Эксперты считают, что на самом деле 1 ноября произошел прорыв сети золошлакопровода — труб, по которым под давлением опасные отходы от сжигания угля на ТЭС с водой попадают в специальное место для их хранения.

Эту версию подтвердили эксперты, которые оценили место аварии по фотографиям места инцидента.

В свою очередь в компании "ДТЭК" отрицают все аргументы журналистов и заявляют, что разрыва трубы с опасными веществами не было, поэтому и угрозы для окружающей среды авария не несла.

"Приведенные в программе утверждения и предположения ложны и не соответствуют действительности", — сказано в официальном ответе ДТЭК.

В компании добавили, что всячески способствовали расследованию журналистов, давая им ответы на все вопросы. Но считают, что расследователи не показали в своем сюжете в достаточной мере позицию ДТЭК.

Ранее сообщалось, что 29 ноября произошла авария на седьмом энергоблоке Бурштынской теплоэлектростанции. Это привело к выбросу газопаровой смеси и газов из топки котла. В результате аварии получили ожоги двое работников.