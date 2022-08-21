DW закликала МЗС України розібратися, чому його спікер звинувачує ЗМІ в підіграванні пропаганді РФ

Німецька служба іномовлення Deutsche Welle вважає, що заяви речника українського Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка "у приватному дописі в Facebook" про підігрування її російської редакції кремлівській пропаганді не відповідають дійсності, та закликає міністра Дмитра Кулебу розібратися із ситуацією.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар, наданий їй речником генерального директорату мовника Крістофом Юмпельтом.

"Ми рішуче заперечуємо безпідставні звинувачення. Наше висвітлення агресивної війни проти України підлягає суворим професійним критеріям, доречним у цій серйозній ситуації. Ми також рішуче відкидаємо звинувачення у маніпуляції фактами й нібито поширення пропаганди", – йдеться в ньому.

Представник DW наголосив, що порівняння німецького мовника з російським каналом RT "пан Ніколенко вочевидь робить для залякування DW через його незалежну і об’єктивну роботу". За переконанням мовника, такі дії толерувати не можна.

"Коли працівник пресслужби Міністерства закордонних справ розпочинає кампанію, спрямовану на дискредитацію будь-якого ЗМІ, перекручуючи факти про його реальну роботу з якою б то не було метою, ми очікуємо, що будуть вжиті заходи", – зазначається в коментарі DW.

Натомість в ЄП підкреслюють, що в коментарі DW жодним чином не згадується, що заяви Ніколенка стосувалися його оцінки роботи саме редакції "DW на русском".

Нагадаємо, що 17 серпня спікер МЗС опублікував у Facebook допис, у якому заявив, що "нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять" щодо причин та наслідків агресії Росії проти України.

"Подібні маніпуляції поширюють не лише російські офіційні особи та пропагандисти, але і російська служба німецького Deutsche Welle. Нагадаю, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків", - написав він.

Ніколенко також нагадав, що через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини RT, і закликав владу цієї країни також відреагувати на "наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW".

Спікер відомства проілюстрував свій пост скріншотами з Facebook-сторінки "DW на русском", згідно яких видання поширило декілька новин, які обурили Ніколенка. Зокрема, було опубліковано новину про те, що в російській партії "Справедлива Росія" розробили законопроєкт, який дозволить визнати, зокрема, Україну "державою, відповідальною за тероризм".

Також Ніколенка роздратувала новина про те, що журнал Vogue спростував чутки про те, що він публікував в 1939 році фото Адольфа Гітлера та його жінки Єви Браун, що в мережі деякі користувачі порівнювали з публікацією ним в 2022 році фото українського президента Володимира Зеленського з дружиною Оленою.

Окрім цього, дипломат обурився цитуванням у публікації DW оглядача німецької газети FAZ Петера Штурма, який виступив за демілітаризацію Запорізької атомної електростанції, аргументуючи це тим, що Росія використовує її в якості важеля тиску, а "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу", що зачепить не тільки Україну та РФ.

Серед публікацій, які викликали бурхливу реакцію спікера МЗС, є коментар політолога Федора Крашеніннікова, який висловив думку, що заборона на в'їзд росіян в країни Заходу не допоможе перемогти Путіна, а така "помста" не реальним та безпосереднім винуватцям війни й учасникам злочинів, а всім власникам паспортів РФ протирічить базовим європейським цінностям.

Також DW публікувало відео опитування людей на вулицях Бонна, під час якого дехто висловив думку, що не бачить сенсу в тому, щоб не видавати візи.

З іншої сторони, Ніколенко також обурився тим, що DW процитувало українського президента Зеленського, який, навпаки, виступив за те, щоб росіяни, яким загрожує переслідування чи смерть на батьківщині могли розраховувати на підтримку Заходу, зокрема через механізми біженства та притулку, але "це не має стосуватися відпочинку громадян РФ у Європі, туризму, розваг та бізнесу".

Наостанок, серед скріншотів була новина із посиланням на турецьку сторону про те, що 18 серпня у Львові відбудеться зустріч Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, метою якої було названо обговорення "припинення війни між Україною і Росією дипломатичним шляхом".

Нагадаємо, що це далеко не перший приклад неоднозначних заяв Ніколенка. Зокрема, раніше він вимагав оприлюднення медичної довідки про стан психічного здоров'я спікера парламента Угорщини Ласло Кьовера, а також обурювався нібито розповсюдженням "російської пропаганди" прем'єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном.

Напередодні ж він заявив, що постійний представник Росії у Відні Михайло Ульянов нібито закликав винищувати українців через те, що той, реагуючи на подяку Зеленського за виділення США чергового пакету військової зброї, написав "ніякого жалю до українського населення!", маючи на увазі його "відсутність" у об'єктів коментування.