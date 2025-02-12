Ефективна бюрократія: чому бізнесу має бути не все одно?

У дискусіях про покращення бізнес-клімату часто говорять про податки, регулювання, верховенство права та енергетику. Це все дійсно важливо, проте ми забуваємо про інший важливий елемент привабливого середовища для бізнесу — ефективну систему публічного врядування.

Без якісної роботи держапарату навіть найкрасномовніші політичні гасла та обіцянки залишаються порожніми абзацами в політичних програмах та численних дорученнях. Проблеми людей не вирішуються, а політики відповідно втрачають довіру. Як показує досвід успішних економік, часто саме якість державних інституцій визначає, чи стане країна магнітом для інвестицій, чи залишиться “з порожніми руками”.

Чому ефективна бюрократія важлива для бізнесу?

По-перше, це прогнозованість. Коли рішення готуються прозоро, із залученням стейкхолдерів та належними розрахунками, логіка змін зрозуміла і дозволяє до них підготуватися. Це стосується як законопроєктів, так і рішень Кабміну. На жаль, часто ми маємо рішення, які з'явилися "з вчора на сьогодні" — без обговорення та оцінки впливу. Така непередбачуваність змушує бізнес тримати додаткову "подушку безпеки" при собі, замість інвестування в розвиток.

По-друге, це якісні кадри на державній службі. Неможливо очікувати доброчесності від чиновника, який за 15 тисяч гривень заробітної плати на місяць — розмитнює товари на мільйони гривень щодня. Особливо гостро це питання стоїть для керівників органів контролю – від податкової до митниці. Часто бізнес навіть не знає, хто управляє цими інституціями, яким чином людей призначили на посади та які задачі перед ними поставлені. Справедлива конкурсна система та належні умови проходження служби, конкурентні зарплати — дозволять залучити професіоналів, які не шукатимуть корупційної ренти, а будуть вмотивовані на результат.

По-третє, це диджиталізація та оптимізація процесів, економія видатків. Максимальне переведення послуг в онлайн, спрощення звітності та мінімізація контактів з чиновниками значно полегшують життя бізнесу. Впровадження штучного інтелекту та інших новітніх технологій дозволяє підвищити якість роботи держапарату зі зменшенням витрат на його утримання. Коли підприємець може розв'язати всі питання дистанційно, без необхідності оббивати пороги кабінетів — це економія часу (а як ми знаємо “time is money”) та ресурсів для розвитку бізнесу.

Але реформа публічного врядування не здійсниться сама по собі. Що може зробити бізнес-спільнота для її просування?

Насамперед – усвідомити її важливість та зробити одним із пріоритетів порядку денного. Не менш важливо вимагати прозорих конкурсів та адекватних зарплат для чиновників, але з чіткою системою оцінки ефективності та відповідальності. Бізнес має наполягати на реальних, а не формальних публічних консультаціях при підготовці рішень, особливо щодо законопроєктів, які ініціюються народними депутатами.

Також бізнес може порушувати питання ефективності роботи держустанов та сприяти впровадженню кращих управлінських практик приватного сектору. Варто системно виступати за зменшення адміністративного тиску, скасування зайвих регуляцій та переведення всіх можливих процедур у дистанційний формат.

Зараз, коли Україна спільно з європейськими колегами розробляє дорожню карту реформи публічного врядування в рамках процесу вступу в ЄС, бізнес має максимально долучитися до її формування, а потім і впровадження. Це унікальна можливість закласти правильні принципи та механізми, які зроблять державний апарат ефективним партнером для бізнесу, а не перешкодою для його розвитку.

Треба пам'ятати, що повністю ніколи не можна (і не варто) відмовлятись від державного регулювання – певна його частина завжди залишається необхідною. Але та система, що залишиться, має працювати надефективно. Адже саме бізнес контактує державним апаратом найбільше – то чому б не зробити його якісним? В остаточному підсумку ефективна система публічного врядування – це не просто про зручність для бізнесу. Це про конкурентоспроможність у всій країні на глобальному ринку.