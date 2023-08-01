Експерт пояснив причини російських атак на СБУ: "Стала ворогом №1 для Путіна"

Служба Безпеки України – ворог номер 1 для Володимира Путіна. Тому проти неї спрямовані ракетні і медійні атаки росіян.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

"У російських медіа з’явився ворог, якого вони атакують і демонізують найбільше – це СБУ. Причому цілі атаки медійної співпадають із ракетними цілями. Криворукі російські військові намагаються потрапити ракетами в будівлі регіональних управлінь СБУ. Дніпро, Кривий Ріг – це тільки ті випадки, про які ми знаємо", - підкреслює Голобуцький.

На думку експерта, одна з причин атак - успішні удари по кримському мосту.

"СБУ стала ворогом №1 для Путіна, як то кажуть по сукупності заподіяного. Вдарити намагаються по тому, хто найбільше дошкуляє. Тому ракетні та медійні атаки – очевидне визнання заслуг Служби", - вважає експерт.

Політолог назвав топ-5 причин, які зробили СБУ російським ворогом №1.

"1) СБУ проводить спецоперації, які змінюють хід війни на користь України; 2) Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни – більше мільярда доларів; 3) Під час війнивикрили понад 2 тисзрадників та більше 300 кадрових агентів російських спецслужб; 4) Вперше в історії держави почалась очистка України від "агентів в рясах"; 5) Довіра людей – на рекордному рівні за весь період незалежності", - перераховує Голобуцький.

Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що і другий підрив Кримського Мосту здійснила саме Служба Безпеки.