Ексзаступнику міністра оборони та відповідальному за закупівлі харчів для ЗСУ замінили підозру на більш жорстку

Державне бюро розслідувань та Національне антикорупційне бюро в межах спільної слідчої групи 21 квітня повідомили про нову підозру колишнім заступнику міністра оборони Ігорю Халімону та виконуючому обов'язки директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Костянтину Ступаку.

Як повідомляють в ДБР та НАБУ, в грудні 2020 - січні 2021 року керівник департаменту уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік.

Надалі, за даними слідства, за вказівкою заступника міністра він незаконно підписав вісім додаткових угод з постачальниками з невигідними для ЗСУ умовами.

ДБР викрило оборудку у жовтні 2021 року та згодом передала справу до НАБУ. В ході подальшого спільного розслідування було встановлено, що умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗСУ через додаткові витрати військових частин під час перерозподілу непорушних запасів продовольства: дії підозрюваних заподіяли майже 12 мільйонів гривень збитків.

Фото: ДБР

Крім того, за оцінкою правоохоронців, оборудка призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності ЗСУ, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період.

Наразі ексчиновникам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 364 (зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою), а також частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання ЗСУ в особливий період, яке призвело до тяжких наслідків, за попередньою змовою).

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2021 року ДБР повідомило Халімону та Ступаку про підозру за частиною 1 статті 114-1 КК (перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період). Про змову між ними та тяжкі наслідки від їхньої діяльносту тоді не йшолся.

Зазначимо також, що вже цього року виник новий скандал із закупівлями продуктів для військових за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах, який призвів до звільнення заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також очільника закупівельного департаменту Богдана Хмельницького. Пізніше вони були заарештовані. Скандал загрожував відставкою і самому міністру оборони Олексію Резнікову, однак наразі він зберіг посаду.