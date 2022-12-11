Ердоган провів переговори з Зеленським після розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 грудня, провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це український лідер повідомив в Twitter.

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"Продовжив діалог із президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainFromUkraine. Також обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору", — розповів Зеленський.

Відомо, що до переговорів з українським президентом Ердоган мав розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Турецкий канал TRT Haber повідомив, що вони обговорювали відносини стосовно енергетики, а також "зернову угоду". Ердоган заявив, що в рамках "зернового коридору" можна почати працювати над експортом різних продуктів харчування, а поступово й інших товарів .

Президент Туреччини також висловив побажання якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що для завершення війни особливе значення має повернення Україні захоплених РФ територій. Туреччина проводить переговори як з російською стороною, так і з українською, прагнучи досягти результату та організувати переговори між Зеленським та Путіним.

В той же час Ердоган підтримав пропозицію Путіна щодо нового газового хабу в Туреччині для транспортування палива до Європи. Більше того, Туреччина частково почала платити за російський газ в рублях, та планує збільшити долю розрахунків у цій валюті.