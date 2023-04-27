F-16 стримають Росію – Кулеба

Міністр закордонних справ вважає, що надання винищувачів F-16 Україні не буде провокувати Росію, а, навпаки, стримає її.

Про це Дмитро Кулеба написав в Twitter.

Міністр зазначив, що раніше партнери побоювались надавати артилерію, РСЗВ, протиповітряну оборону, танки, ракети великої дальності, мотивуючи відмову тим, що надання зброї буде провокувати Росію до ескалації війни, але цього не відбулося.

"F-16 також не буде. Надання Україні F-16 стримає Росію, а не "спровокує" її. Час зробити цей крок", - вважає Кулеба.

Нагадаємо, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі переконаний, що Україна вчасно отримає обіцяну техніку для контрнаступу. Що стосується американських винищувачів, таких як F-16, в Україну, генерал Каволі розповів, що українські сили мають інші більш нагальні потреб. Він наголосив, що західні винищувачі стоять лише на "восьмому місці" в пріоритетах України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 60 винищувачів, це прирівнюється 40% її довоєнного парку, наразі вдалося зберегти близько 80 відповідними літаками. В Росії - 500 літаків-винищувачів, які переважать українські за характеристиками, наприклад, вони краще обладнані і споряджені боєприпасами більшої дальності.