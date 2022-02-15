Фейки в деле, где фигурирует Трубицын, свидетельствуют о политическом заказе, - эксперт

Уголовное производство, в котором фигурирует депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, сопровождается мощным потоком выбросов и информационных манипуляций, что заставляет задуматься о наличии в этом деле политического заказа

Такое мнение в блоге на сайте "Киеввласть" написал соучредитель "Украинской фабрики мысли", политический эксперт Юрий Гаврилечко

По словам эксперта, исходя из первых сообщений СМИ картина вырисовывалась следующая: "В центре Киева детективы НАБУ провели спецоперацию по задержанию подозреваемых по уголовному делу в момент передачи взятки в размере 1,2 млн гривен... Якобы был задержан помощник депутата Киевсовета Александр Коч. Сам Трубицын якобы также принимал участие в передаче денег, однако ему, как пишут СМИ и телеграмм-каналы, "удалось скрыться от облавы" и сбежать с места задержания "на другом автомобиле". После чего Трубицын якобы был объявлен в розыск. Через непродолжительное время появились новости о том, что "разыскиваемый" Трубицын скрывается в помещении Оболонской РГА. Где он, якобы и был задержан детективами НАБУ".

Однако, продолжил эксперт, после пресс-конференции директора НАБУ Артема Сытника стало очевидно, что 90% того, что муссировалось в СМИ – фейк: "На месте якобы передачи неправомерной выгоды Трубицына вообще не было. Более того, там не было и его помощника Александра Коча. Последний не только не задерживался, но и вообще никак не причастен к делу и не имеет никакого процессуального статуса. Фигурантом дела оказался другой помощник – Артем Белинский, который, как на суде объяснил сам Трубицын, числится помощником скорее формально, и не принимает никакого участия в работе депутата".

Также, по словам эксперта, была полностью опровергнута информация о том, что Трубицын якобы пытался скрыться от детективов НАБУ и прятался в кабинете главы Оболонской ГРА. "Депутат и правда был задержан в Оболонской администрации, где находился на рабочей встрече с главой РГА. По первому приглашению подошел к представителям НАБУ в другой кабинет, сразу же выразил готовность сотрудничать со следствием для установления истины", - отметил эксперт.

По словам эксперта, произошедшее "напоминает целенаправленную информатаку, сопровождавшую действия правоохранителей, задача которой – максимально ударить по репутации политика". Также эксперт подчеркнул, что достаточно активно фейки о бегстве Трубицына распространяли телеграмм-каналы, которые связывают с киевским городским головой Виталием Кличко и партией "УДАР", политическим оппонентом которого является Трубицын. Кроме того, Гаврилечко привел слова самого Трубицына в суде, где тот заявил, что произошедшее – "это и есть политическая расправа надо мной, ведь у меня есть позиция. Не каждый депутат в Киевском городском совете имеет личную позицию, а у меня она была и будет".

Напомним, 9 февраля в Киеве детективами НАБУ был задержан депутат Киевсовета Владислав Трубицын. Также в тот день были задержаны помощник депутата и три чиновника из руководства двух КП Киева. Помимо этого, задержан еще и предприниматель, которого в СМИ называли "неофициальным помощником Трубицына".

По официальной версии НАБУ, за свои услуги подозреваемые вымогали и получили 1,26 млн грн неправомерной выгоды. Все шесть подозреваемых получили подозрения по статье 368 Уголовного кодекса – "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". В то же время всем фигурантам дела Высший антикоррупционный суд, 11 февраля, назначил меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога.