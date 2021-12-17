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Депутаты ОПЗЖ готовы сдать свои мандаты, чтобы спровоцировать переизбрание Верховной Рады

Бойко, ОПЗЖ
Бойко считает, что если 43 депутата сдадут мандат, то это поможет провести досрочные выборы. Фото: Facebook политика

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Бойко заявил, что нардепы из его партии готовы сдать свои мандаты в Верховной Раде. Об этом он сказал во время своего выступления в сессионном зале Верховной Рады 17 декабря.

По словам Бойко, ОПЗЖ готова сделать такой шаг, чтобы лишить парламент конституционного большинства (300 голосов) и запустить процесс досрочных выборов.

"Наша фракция готова сдать мандаты, выйти из парламента, чтобы у нас не было 300 депутатов и народ Украины смог выбрать новый парламент", — сказал Бойко.

При этом в Верховную Рада Украины IX созыва вошли 43 нардепа от фракции ОПЗЖ. В Раде всего 423 нардепа, поэтому очевидно, что ОПЗЖ не сможет воплотить план Бойко в жизнь.

Ранее депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявлял, что конференция Полтавской областной организации этой политсилы решила исключить его из партии. При этом второй сопредседатель фракции ОПЗЖ в Раде Вадим Рабинович опроверг эту информацию. 

Автор:
Вита Молодан