ФСБ хоче залучити місцевих кримінальних авторитетів для дестабілізації ситуації в Україні

ФСБ Росії намагається використовувати кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, для розхитування ситуації в Україні.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, пише "Інтерфакс-Україна".

"Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах", - зазначив він.

Данілов наголосив, що РНБО слідкує за ситуацією.

"Хочу передати молодим людям, які цим питанням займаються. Хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте всі ці дії, тому що, коли ви повернетеся на Батьківщину, якщо у вас буде така можливість, повірте, ви всі сидітимете за ґратами. На сьогодні треба країну захищати, а не бавитися з "ФСБшними тіпами", щоб розхитувати нашу ситуацію", - сказав він.

Данілов додав, що росіяни "готуються до наступу",але для України це не є несподіванкою.

"Ми розуміємо, що вони найближчим часом - місяць, півтора, два, - розпочинатимуть свої активні дії", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявляв, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний. Основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.