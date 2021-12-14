Генеральный секретарь НАТО собирается встретиться с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 16 декабря, в Брюссель. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

После встречи генсек Альянса и Зеленский выступят с совместным заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО. Встреча с журналистами запланирована на 11:15 по киевскому времени. Кроме того, пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

Известно, что Зеленский отправится в Брюссель с рабочей поездкой, чтобы принять участие в саммите "Восточного партнерства" 15 декабря.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 декабря сообщал, что Зеленский собирается на этой неделе встретиться в Брюсселе с Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский посетит саммит "Восточного партнерства" на фоне угрозы военного вторжения России в Украину, о чем неоднократно сообщала американская и украинская разведка.

Накануне президент Украины дал интервью итальянской газете La Repubblica. В нем он заявил, что после переговоров американского и российского президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина не происходит сокращение военной группировки у границ Украины.

Зеленский отметил, что теперь возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией.

В Офисе президента не уточнили, о чем конкретно собирается говорить президент Украины с генеральным секретарем НАТО и на саммите "Восточного партнерства".

Напоминаем, Путин и Байден провели переговоры в формате видеоконференции 7 декабря. Белый дом в пресс-релизе после переговоров отметил, что Байден озвучил Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил возле украинской границы. Президент США дал понять, что он ответит решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию.

Через некоторое время, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с Путиным. Во время разговора Джонсон подчеркнул, что Великобритания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

При этом российский президент в который раз перевел тему разговора с европейским лидером и начал обсуждать НАТО.

Во время телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Путин сказал, что "страны НАТО активно "осваивают" территорию Украины, что создает прямую угрозу безопасности России".