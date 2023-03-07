Генсек ООН їде до Києва щоб обговорити продовження зернової угоди

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш планує в середу 8 березня зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити з ним продовження “зернової угоди”. Про це пише Reuters.

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"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі шляхом до України", — заявив у вівторок 7 березня офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик, додавши, що Гутерріш обговорить продовження угоди "в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях".

120-денна угода, спочатку укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року та продовжена у листопаді того ж року, буде продовжена 18 березня, якщо жодна зі сторін не буде заперечувати.

Щоб допомогти переконати Росію дозволити Україні відновити експорт зерна з Чорноморських портів України у липні минулого року, було також укладено трирічну угоду, в рамках якої Організація Об'єднаних Націй погодилася допомогти полегшити російський експорт харчових продуктів та добрив.

Західні держави вдарили по Росії жорсткими санкціями за її вторгнення до сусідньої України понад рік тому. Хоча експорт продуктів харчування та добрив із Росії не підпадає під санкції, Москва заявляє, що обмеження на її платежі, логістику та страхування є «бар'єром» для таких постачань.

Гутерріш подорожує з головою ООН з надання допомоги Мартіном Гріффітсом та високопоставленим торговим представником ООН Ребекою Грінспан. Гріффітс вів переговори щодо угоди з Україною щодо Чорного моря, а Грінспан працює над сприянням російському експорту продовольства та добрив.

Західні держави вдарили по Росії жорсткими санкціями за її вторгнення до сусідньої України понад рік тому. Хоча експорт продуктів харчування та добрив із Росії не підпадає під санкції, Москва заявляє, що обмеження на її платежі, логістику та страхування є "бар'єром" для таких постачань.

Гутерріш подорожує з головою ООН з надання допомоги Мартіном Гріффітсом та високопоставленим торговим представником ООН Ребекою Грінспан. Гріффітс вів переговори щодо "зернової угоди", а Грінспан працює над сприянням російському експорту продовольства та добрив.

За даними ООН, на сьогодні Україна експортувала понад 23 мільйони тонн в основному кукурудзи та пшениці в рамках угоди. Основними напрямками постачання були Китай, Іспанія, Туреччина, Італія та Нідерланди.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомили, що Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження "зернової угоди".

Зазначимо, "зернова угода" була підписана 21 липня 2022 року, а 19 листопада угода була подовжена на 120-денний термін.Термін її дії закінчується 18 березня.

Основною метою даної угоди було забезпечення безпечного проходу суден з трьох українських портів на Чорному морі (Одеси, Чорноморська та Південного) для зменшення дефіциту на світовому ринку зерна.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков заявив, що Київ проситиме всі сторони розпочати переговори про продовження угоди щонайменше на рік і що Україна хоче включити порти міста Миколаєва.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що Анкара наполегливо працює над продовженням ініціативи, тоді як Росія дала сигнал, що її не влаштовують деякі аспекти угоди.

Москва заявила, що погодиться продовжити "зернову угоду" лише за умови врахування інтересів власних сільгоспвиробників щодо безперешкодного доступу на світові ринки. Країна-агресор хоче "виконання зобов'язань на рівноправній основі".

Україна очікує, що ближче до дати завершення терміну попередньої пролонгації "зернової угоди", до 18 березня 2023 року, можна буде очікувати рішення щодо ймовірності повторного продовження дії домовленостей.