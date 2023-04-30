- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Генштаб ЗСУ показав підготовку українських військових у Британії (ФОТО)
Українські військові разом з військовослужбовцями Збройних Сил Королівства Данії Forsvaret проходять заняття з ведення позиційних бойових дій у Великій Британії. Про це повідомив Генеральний Штаб ЗСУ в Facebook.
В рамках базової загальновійськової підготовки особового складу ЗСУ відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення і утримання позиції, пересування в бою різними способами, порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію.
Ці тренування допоможуть українським військовим оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України, зокрема отримати бойові навички, підвищити безпеку і силу дій ЗСУ.
Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії заявили, що 14 тисяч українців пройшли навчання в їхній країні і повернулися захищати свою батьківщину.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, у березні українські військові закінчили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії і повертаються до України разом із машинами, які планується використовувати в контрнаступі проти Росії.
Також в квітні українські військові завершили навчання Caesar у Данії. З підтримкою парламенту Данії в січні уряд вирішив передати Україні 19 артилерійських установок CAESAR.