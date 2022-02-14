Германия выделит Украине кредит на 150 млн евро

Германия в рамках поддержки выделит Украине 150 млн евро финансового кредита.

Об этом во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передает "Укринформ".

"Я могу вас заверить в том, что мы будем продолжать поддержку, поэтому я рад, что могу сегодня объявить о скорой выплате 150 млн евро с текущего несвязанного финансового кредита и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит, и это, кстати, кроме поддержки Украины со стороны ЕС", – сообщил Шольц.

Он также отметил, что Германия стоит плечо к плечу с Украиной и поддерживает ее на европейском пути, отметив, что ФРГ сделала украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния.

Напомним, сегодня, 14 февраля, Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На следующий день, 15 февраля, немецкий политик отправится в Россию, где планирует обсуждать пути деэскалации конфликта между РФ и Украиной.

По информации издания The Guardian, в Москву Шольц поедет с новым пакетом санкций против РФ, которые Германия может ввести в ответ на дальнейшее обострение конфликта между Украиной и Россией.