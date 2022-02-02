Глава Госпродпотребслужбы ушла в отставку

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая сообщила о своем решении уйти с должности.

По ее словам, уволиться она решила из-за проблем со здоровьем. Чтобы работать в Госпродпотребслужбе, нужно постоянно быть на связи, но Магалецкая в настоящее время не может себе этого позволить.

"Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру во взвешенном состоянии фактически без руководства. Слишком много усилий, времени и энергии было возложено на то, чтобы реформировать Госпродпотребслужбу, сделать ее более современной, европейской и эффективной", — отметила она.

Магалецкая настоятельно рекомендовала своему приемнику продолжить все запущенные реформы и проекты госслужбы.

Кабмин назначил Владиславу Магалецкую главой Госпродпотребслужбы в октябре 2020 года. СМИ сообщали, что она, нарушая законодательство, раздавала должности "своим" людям.

Решение о назначении нового главы Госпродпотребслужбы также примет правительство.