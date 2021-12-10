Главой Закарпатской области назначили Виктора Микиту

В пятницу, 10 декабря, Владимир Зеленский назначил главой областной государственной администрации Закарпатской области Виктора Микиту. Об этом сообщает Офис президента.

Во время заседания Кабмина, 9 декабря, Виктор Микита заявил, что он является сотрудником Службы безопасности Украины, родом из Закарпатья, работал в сфере туризма и предпринимательства.

По информации, которую сообщил депутат Ужгородского горсовета, журналист Виталий Глагола, полковник Виктор Микита — уроженец Закарпатья, работал первым заместителем начальника Главного управления в Центральном аппарате СБУ, в этом ведомстве он занимался реформой службы.

Предыдущее место работы Виктора Микиты — заместитель начальника управления СБУ в Запорожской области. В 2013-2014 годах он служил в Донецке, а в 2015-2018 годах был руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.

За последние два года это уже второй представитель Службы безопасности Украины, который возглавляет Закарпатскую облгосадминистрацию: с апреля по декабрь 2020 год председателем ОГА был экс-руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Напомним, президент Зеленский уволил Анатолия Полоскова, бывшего директора винодельческой компании "Шато Чизай", с должности главы Закарпатской областной администрации. Вместе с ним заявления на увольнение написали его первый заместитель Мирослав Билецкий, а также его заместители Игорь Шинкарюк и Иштван Петрушка.

До этого бывший сотрудник СБУ Александр Скакун стал временно исполняющим обязанности главы Харьквоской ОГА. Он проработал в Службы безопасности Украины 22 года.