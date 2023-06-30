Голови РДА від "слуг народу" пропонують мешканцям столиці ховатися від російських ракет серед нечистот, - Кушнір

Стан укриттів, які районні держадміністрації подавали в КМДА як облаштовані та придатні для перебування киян під час тривог, викликають жах. Киянам пропонують пересиджувати тривоги серед нечистот.

Про це пише у своєму блозі на "Цензор.нет" політична експертка Світлана Кушнір і публікує фото одного зі звичайних укриттів Оболонського району.

"Останніми днями в ефір телемарафону зігнали всіх "слуг" - голів РДА, щоб вони по черзі розповідали, які вони молодці, підготували всі укриття, а поганий мер не наніс їх на карту. Наступним розповідати про це випустили голову Оболонської РДА Кирила Фесика. Він добросовісно жалівся, що не всі укриття, які він подавав у КМДА, є на інтерактивній мапі укриттів. Тому, мовляв, люди не знають і не користуються чудовими сховищами, в яких є все (можливо, навіть барабани і овочерізки). На жаль, жодної адреси цих зразкових укриттів, про які начебто ніхто не знає, пан Фесик не навів. Шкода. Бо багато кому з оболонців напевно було б цікаво і корисно. Втім, можемо подивитись взагалі на укриття, які пан Фесик подавав у КМДА як облаштовані і придатні для перебування в них киян", - пише Світлана Кушнір.

Вона опублікувала фото укриття за адресою вул. Героїв полку "Азов", 3-а (колишня вул. Малиновського).

"Голови РДА від "слуг народу" пропонують киянам пересиджувати тривоги у нечистотах. Подивіться лише на фото цього укриття. На думку Фесика, у цьому укритті, крім тонни нечистот, серед труб, мають поміститися 60 людей. Саме ці укриття "слуга народу" Фесик подавав як придатні для киян. У мене лише одне питання: у це гівно і труби "слуги" передбачали постачання барабанів чи і так зійде?" - наголосила Кушнір.

Раніше повідомлялося, що Тимчасова контрольна комісія Київради виявила, що районні держадміністрації закуповують для укриттів електричні овочерізки по 130 тис. грн., електросковорідки по 720 тисяч, барабани "для психологічного розвантаження" загальною вартістю мільйон гривень та двері для туалетів по 600 доларів.

Також повідомлялося, що 9 з 10 голів столичних РДА пов’язані зі "Слугою народу". Призначає та звільняє голів райдержадміністрацій президент.