Головлікар не допускає волонтерів, щоб не заважали піару фонду Столара - блогер

Головний лікар одного із медичних закладів в системі Міністерства охорони здоров’я Людмила Антоненко не дозволяє лікарям приймати гуманітарну допомогу від волонтерів, окрім як від фонду Вадима Столара. Про це повідомив блогер Олександр Барабошко у себе в твіттері.

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"Звичайно там, як і в кожній напевно зараз лікарні багато військових лікують. Банально не вистачає бинтів - лікарям категорично заборонено брати допомогу у волонтерів окрім фонду Столара", - пише Барабошко.

Також, у березні засновниця правозахисного центру “Дія” Олександра Дворецька розповідала що всі гуманітарні вантажі та фінансову допомогу лікарня може приймати виключно за рішенням головлікаря - двоюрідної сестри Столара Людмили Антоненко.

"Так сталося з харчовими продуктами від Санта Бремор, з підгузками та продуктами гігієни та медикаментами для лікарні лише цими днями. Відмова приймати будь-які товари, якщо вони не йдуть через Благодійний фонд Вадима Столара. І коли кому з поранених або тяжко хворих не вистачить медикаментів і вони помруть, то це через те, що на цьому просто не заробили в ОПЗЖ. І потім не кажіть, що ви про це не знали", - писала Дворецька.

Як повідомляла раніше “Українська правда”, Столар, під час війни перебуває за межами України, при цьому, залишаючись народним депутатом, але не беручи участі в засіданнях парламенту. Його вілла знаходиться під Ніццею – в Сан-Жан-Кап-Ферра. Видання назвала Столара яскравим представником батальйону "Монако".