Головою Адміністрації суднобудування призначили ветерана-захисника Херсону

Головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрації судноплавства) призначено Євгенія Ігнатенка, ветерана війни з Росією та екс-директора судноплавної компанії «Нібулон». Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

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У відомстві відзначають, що у морській галузі Євгеній працює з 2004 року.

«Починав як помічник капітана на суднах закордонного плавання. З 2012 року доєднався до команди ТОВ СП «Нібулон», з якою пройшов шлях від капітана буксиру до директора судноплавної компанії. З 2017 р. відповідав за розвиток комерційної діяльності та керував флотом ТОВ «Грейн–Трансшипмент», - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення Євгеній мобілізувався до лав ЗСУ як командир взводу 59-ої бригади імені Якова Гандзюка.

«Євгеній Ігнатенко та його побратими брали участь у звільнені Херсону від російських окупантів. Має відзнаку - орден «За заслуги» ІІІ ступеню», - сказано в прес-релізі МІУ.

«Морська галузь неодноразово відзначала ефективність та здобутки Євгенія. В 2018 та 2019 роках у Національному морському рейтингу України він був визнаний кращим в номінаціях «Прорив року на ринку водних перевезень» та «Відновлення флоту», - написали в біографічній довідці.

Про Ігнатенка також відомо, що з грудня 2020 року він депутат Миколаївської обласної ради та заступник Голови постійної комісії з питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водного комплексу, енергетики, зв'язку та цифровізації.

«Відтепер перед Євгенієм поставлене завдання вдосконалити діяльність Адміністрації судноплавства, забезпечити її ефективне та прозоре функціонування в умовах військового часу. Його досвід як військовослужбовця, моряка та управлінця галузі водного транспорту стане в нагоді у подоланні викликів сьогодення. Євгеній Ігнатенко замінив на цій посаді Віталія Кіндратіва», - додали в МІУ.