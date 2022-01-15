Готов подставить плечо: Порошенко записал обращение к Зеленскому и предложил свою помощь

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко записал обращение к Владимиру Зеленскому, в котором сказал, что возвращается "защищать не себя, а Украину" и готов подставить плечо власти для защиты от грядущего "нападения России".

Об этом Петр Порошенко заявил в видео-обращении.

Бывший президент в очередной раз напомнил, что возвращается из Варшавы в понедельник, 17 января.

Он подчеркнул, что за время его отсутствия власть Владимира Зеленского прилагала усилия, чтобы его запугать. Порошенко в который раз назвал подозрение о госизмене сфабрикованным и заявил, что "запугать" его не удастся.

"Упорно советовали мне „шептуны" из кругов Зеленского, что мне лучше не возвращаться в Украину. Остановить свою политическую жизнь и открыть свой зеленый свет Зеленскому. Господин Зеленский, для вас плохая новость: 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину. Конечно, не для того, чтобы защищаться от вас, вы того не стоите. А для того, чтобы защищать Украину от российской агрессии", — заявил политик.

Он подчеркнул, что европейские политики считают, что российская агрессия это угроза не только для Украины, но и для всей Европы "возможно, наибольшая за 30 лет".

Также Порошенко сказал, что готов помогать властям, "давать свои мнения и советы".

"Мы готовы взять под руки, если нужно. Мы готовы даже передвигать ноги, если ноги их не идут в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он президент. И в его немощных руках булава", — сказал нардеп.

Отметим, органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрание меры пресечения Петру Порошенко в день его возвращения в страну, то есть 17 января.

Накануне адвокат политика Игорь Головань заявил, что суд уже вынес решение о задержании Порошенко с целью принудительной доставки его в суд. При этом, по его словам, Офис генпрокурора и Печерский суд почему-то скрывали существование документа.

Украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.

После того, как сотрудники Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить ему повестку, Порошенко, как заявили в пресс-службе "Европейской солидарности", отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

В Государственном бюро расследований высказали сомнения в том, что пятый президент Украины Петр Порошенко заранее планировал поездку в Европу, и заявили, что экс-президент купил билеты на самолет за пару часов до вылета.

Ранее Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество бывшего президента Украины.