Готовность украинцев выйти на протест упала до рекордно низкой за 12 лет - опрос

Лишь 32,4% украинцев по состоянию на декабрь были готовы участвовать в акциях протеста, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Причем это самый низкий показатель среди опросов, проводившихся им начиная с февраля 2009 года.

Меньше всего готовы протестовать жители востока Украины (28%) и Запада (30,2%). На юге таковых 30,5%, а вот в центральной части страны - аж 37%. Среди городских жителей таковых 34,5%, а среди сельских - лишь 27%.

Ни в каких акциях не готовы участвовать 63,7% опрошенных, в частности 59,9% среди мужчин и 66,8% среди женщин. При этом участие в избирательной кампании готовы принять 15,7%, в санкционированных митингах - 11,3%, в сборе подписей под коллективными обращениями - 10,3%.

В забастовках готовы участвовать лишь 2,4%, в пикетировании госучреждений - 2,2%, в несанкционированных митингах - 2,1%, в акциях с угрозой забастовки - 2%, в голодовках - 1,5%, в создании независимых от власти структур - 1,2%, в захвате зданий - 1%. 3,5% ответить затруднились, а еще 0,4% отказались.

Разница же в ответах между городским и сельским населениям оказалась даже меньшей, чем между респондентами разного пола: не готовы протестовать 62,7% городских жителей и 65,7% сельских. При этом единственным методом, к которому чуть больше готовы сельские жители, оказался захват зданий, однако эти цифры (1,2% против 0,9%) все же крайне малы, особенно учитывая погрешность исследования.

Опрос был проведен 3-11 декабря 2021 года среди 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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