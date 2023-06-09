Готуються до втечі з Криму: в Армянську проводять заходи з підготовки до "евакуації"

Росіяни готуються до втечі з півночі тимчасово окупованого Криму, зокрема з Армянська, де вони замінували хімічний завод "Кримський титан".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти проводять заходи з підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей у криму.

Зокрема, росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки "евакуації".

Відтак були віддані вказівки щодо списку населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію РФ.

"Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у місті Армянськ", - зауважують у ЦНС.

За інформацією місцевого підпілля, першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку та документи.

Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ

Нагадаємо, як раніше заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.

За словами Прокудіна, ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля.

Раніше партизанський рух "Атеш" також повідомляв, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Вони почали мінувати кримський хімічний завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.