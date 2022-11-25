ГУР МО провело космічну розвідку 150 районів розташування ворога

Головне управління розвідки Міноборони провело космічну радіолокаційну розвідку об'єктів росіян. Завдяки цьому вивили близько 2600 одиниць військової техніки РФ.

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Про це повідомила пресслужба ГУР МО України.

"ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників.

Загалом, завдяки проекту, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки.

"Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога. Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, телеведучий та волонтер Сергій Притула, разом із блогером Ігорем Лаченковим, 22 червня оголосив про збір коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для українських військових. 600 мільйонів гривень зібрали за декілька днів.

Але турецька компанія Baykar 27 червня відмовилася приймати зібрані гроші і вирішила передати три безпілотники безкоштовно.

Тому в кінці серпня фонд Сергія Притули за ці гроші українців придбав супутник для Збройних сил України. Додатково ЗСУ отримали доступ до бази даних супутникових знімків компанії Айсай (ICEYE) більше ніж на рік, що дасть змогу військовим планувати оперативні операції.