Ймовірність ракетних ударів по України залишається високою - Генштаб

Протягом доби Росія завдала 4 ракетних та 44 авіаційних удари, близько 20 разів обстрілювала з РСЗО позиції ЗСУ та населені пункти. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по території України залишається досить високою.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник основні зусилля зосереджує на наступі на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках. Протягом доби відбито близько 30 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв населені пункти Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На лиманському напрямку Росія намагалась покращити тактичне положення, ведучи безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ. Тривають важкі бої за Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли, зокрема, населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське.

На мар’їнському напрямку протягом доби ЗСУ відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнкb. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Вугледар, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон, є загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.

Нагадаємо, за добу 15-16 квітня ЗСУзбили ворожий літак Су-25. Авіація Сил Оборони здійснила 11 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів і 3 - по зенітно-ракетних комплексах.