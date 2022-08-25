Іспанія відправила в Україну ППО, боєприпаси та броньовані авто

Мадрид оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який вже сформували та відправила Києву. Про це повідомило видання El Pais із посиланням на Міноборони Іспанії.

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"Це наше зобов’язання, яке ми дали з початку цієї війни. Весь цей час наша країна не припиняла надсилати ресурси для законного захисту українського народу", – йдеться в повідомленні Міноборони.

В новий пакет військової допомоги зокрема увійшло близько двадцяти броньованих машин, 75 піддонів польової артилерії та батарея протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро.

Окрім зброї, "на терміновий запит Києва" підготовлено вантаж із 30 тис одиниць зимової військової форми, 15,6 тис курток та кілька тисяч одиниць додаткового одягу. Цей вантаж відправлять у вересні.

При цьому напередодні посол України в Іспанії Сергій Погорельцев заявив, що остання поставка зброї з Іспанії була в травні, і Україна не отримала все, що просила.

"Я не можу сказати, що ми задоволені, або що ми отримуємо все, що може надати Іспанія", — сказав він.

Крім того, нещодавно міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд ухвалив рішення не передавати Україні танки Leopard, оскільки вони перебувають у незадовільному стані.

В свою чергу США 24 серпня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. В нього, зокрема, увійдуть шість додаткових зенітних ракетних систем NASAMS із боєприпасами до них.