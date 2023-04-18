Єгипет відмовився продавати зброю РФ і передасть її Україні

Єгипет змінив свій план таємного постачання ракет до Росії минулого місяця після переговорів з високопоставленими чиновниками США і натомість вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України, повідомляється в документах американської розвідки, які потрапили в мережу.

Минулого тижня стало відомо про таємну схему президента Єгипту Абделя Фатаха ас-Сісі щодо надання Росії до 40 000 122-мм ракет Sakr-45, які можуть використовуватися в російських системах залпового вогню. Сісі доручив своїм підлеглим зберігати проект в секреті, щоб уникнути проблем із Заходом, повідомляє The Washington Post.

Проте нові документи, отримані виданням з витоку свідчать про те, що Сісі на початку березня відмовився від планів постачати в Москву зброю, аби не погіршити відносини з США. Саме Штати є головним союзником на Єгипту та надає йому 1 мільярд доларів на рік військової допомоги.

Згідно документів, Єгипет відклав московську угоду та схвалив продаж 152-мм і 155-мм артилерійських снарядів Сполученим Штатам для передачі Україні.

Вашингтон намагаєтсья залучити нових союзників та необхідну амуніцію для боротьби Києва з російськими військами. Єгипет же вирішив використовувати свій потенціал для виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передових військових товарів США, йдеться в документі.

Ще на початку березня Ллойд Остін, перебуваючи з візитом у Каїрі, попросив єгипетських лідерів надати Україні артилерійські снаряди, але не отримав чіткої згоди. В документі розвідки зазначено, що наступного дня після візиту Остіна Єгипет схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

Раніше повідомлялося, що президент Єгипту наказав підлеглим виготовити до 40 тис. ракет для таємного відправлення в Росію.