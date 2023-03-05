Єрмак пообіцяв росіянам розплату за знищення Мар'їнки, включно з "переглядом історії Другої світової"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вказує, що Росія має отримати розплату за знищення міста Мар'їнка Донецької області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Мар'їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ. "Русскій мір". До нього Мар'їнка жила та процвітала", - зазначив Єрмак.

Очільник ОП задався питанням, якою саме має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста, "за злочини та вбивства", та сам же дав на нього відповідь.

"Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму. Ми зробимо це", - висловив впевненість Єрмак.

Зазначимо, що напередодні у мережі широко розповсюдилися останні знімки Мар‘їнки з висоти, на яких видно, що в населеному пункті після місяців бойових дій вщент зруйновано усі будівлі, а вся його територія щільно вкрита воронками від снарядів.

Мар‘їнка знаходиться на межі з окупованими з 2014 року Донецьком та селищем Олександрівка, і до початку повномасштабного російського вторгнення повністю контролювалася Україною. Наразі ж принаймні більша частина міста вважається захопленою окупантами.

За офіційною оцінкою Державної служби статистики, на початок 2022 року в місті проживало 9089 осіб, однак фактична чисельність населення була вже значно меншою. До адмінреформи 2020 року Мар‘їнка була районним центром, наразі ж є центром міської громади, до якої, зокрема, входить також сусіднє і більше місто Красногорівка.