ЄС схвалив збільшення військової допомоги Україні - Reuters

Міністри закордонних справ Європейського Союзу 23 січня погодилися виділити ще 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні нібито у зв'язку з тим, що на Німеччину тиснуть у питанні поставки Києву танків Leopard.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Очільники МЗС схвалили пакет у 500 мільйонів євро разом із додатковими 45 мільйонами на нелетальне обладнання для військової навчальної місії ЄС для України.

"Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці Збройних сил України", - йдеться у Twitter Швеції, яка головує в ЄС.

Повідомляється, що Угорщина, яка хотіла блокувати допомогу, схвалила транш у 500 млн, але виступила проти нових санкцій, "собливо якщо вони обмежать співпрацю Будапешта з Москвою в сфері атомної енергетики".

Зауважимо, що рішення про сьомий транш військової допомоги ухвалене під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі після того, як минулого тижня західні країни не змогли домовитися про відправку Україні бойових танків.

Водночас, як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.