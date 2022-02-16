Кабмин назначил нового главу ГСЧС — Степана Крука

Кабинет министров Украины назначил Сергея Крука главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Тарас Мельничук.

Степан Крук в 1999 году окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, в 2008 году — Киевский национальный университет внутренних дел. У него ученая степень доктора наук по государственному управлению.

С октября 2014 года Крук работал на должности начальника Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области. В ноябре 2021 года его назначили временно исполняющим обязанности главы ГСЧС после увольнения предыдущего руководителя этой службы Николая Чечеткина, который работал в должности с 2015 года.

Напомним, в Украине допускают вероятность возникновения масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать мирному населению. Это связано с возможным вторжением российских войск, о котором сообщают западные СМИ и официальные лица.

В результате в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО поступил запрос от Украины на техническую помощь для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС просит поставить 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 пневматических колесных экскаваторов, 10 гусеничных бульдозеров и другую технику, в том числе 30 вездеходов и 6 машин разминирования с дистанционным управлением.