Кабмин принял план мероприятий для реализации закона об олигархах

В среду, 24 ноября, правительство Украины утвердило план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. Об этом сообщили в ходе трансляции заседания Кабмина.

Сам план отсутствовал в повестке дня заседания правительства 24 ноября, но, тем не менее, его рассмотрели и утвердили. В пояснительной записке объясняется, что этот документ предусматривает правоохранительные и организационные мероприятия, которые будут способствовать имплементации закона об олигархах.

Реализация плана должна предотвратить чрезмерное влияние крупного бизнеса в энергетическом секторе экономики и других сферах общественной жизни.

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 ноября 2021 года подписал закон об олигархах, который устанавливает четкие критерии для определения принадлежности граждан Украины к этой категории и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

По мнению президента, это документ направлен на обеспечение реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Антиолигархический закон должен обеспечить правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничения его деструктивного влияния на экономическую жизнь страны.

Закон дает крупному бизнесу достаточное время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет шестимесячного срока для полноценного введения его норм в действие.

Зеленский также заявил, что в начале отопительного сезона каждый раз возникает волна панических слухов о состоянии украинской энергетики, что приводит к росту цен в этой сфере.

Он уверен, что это олигархические структуры начинают создавать "искусственный дефицит": разгоняются новости о недостатке угля, газа, что приводит к увеличению спроса на эти энергоносители.