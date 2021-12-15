Кабмин согласовал назначение Синегубова главой Харьковской ОГА

Правительство Украины на своем заседании в среду, 15 декабря, высказалось за назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сейчас Олег Синегубов возглавляет Полтавскую ОГА. Но сам он уроженец Харькова, где получил образование — в 2013 году стал доцентом кафедры гражданского права и процесса ХНУВД. Олегу Синегубову 38 лет.

В 2008 году он работал следователем в УМВД Украины на Южной железной дороге. Синегубов занимался также преподавательской карьерой, был деканом факультета № 6 ХНУВД. Он автор более 70 научных работ. С 2018 года член экспертного совета Министерства образования и науки Украины.

На парламентских выборах 2019 года Синегубов был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу № 180 Алексея Красова.

В октябре 2019 года Кабмин согласовал назначение Синегубова главой Полтавской облгосадминистрации. 11 ноября того же года президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность.

У Харьковской ОГА нет главы с августа 2021 года, когда Зеленский уволил Айну Тимчук. Одновременно он возложил исполнение обязанностей главы ОГА на Александра Скакуна, бывшего одним из заместителей Тимчук, а до того работавшего в органах Службы безопасности Украины.

Напомним, что ранее разгорелся скандал из-за продажи тогдашней главой Харьковской ОГА Тимчук гостиницы в оккупированном Россией Крыму. В конце июля под стенами ХОГА прошла акция, в ходе которой группа людей с бело-красно-черными триколорами требовала отставки Тимчук.