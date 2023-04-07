Кабмін визначив умови виплати допомоги в разі загибелі чи інвалідності волонтерів

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтерів унаслідок війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що одноразову грошову допомогу отримуватимуть волонтери, які допомагали ЗСУ чи іншим силовим структурам і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва під час цього. Також кошти надаватимуть членам сімей загиблих із числа таких волонтерів.

Крім того, Кабмін уточнив перелік документів, які необхідно подати набувачам одноразової грошової допомоги – це дозволить скоротити терміни їх розгляду.

Рішення про призначення допомоги прийматиме міжвідомча комісія, утворена Міністерством у справах ветеранів. Виплату проводитимуть за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Для призначення грошової допомоги необхідно буде із заявою звернутися до вищезазначеної комісії та подати необхідний перелік документів.