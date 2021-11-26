Кабмин выделил здание для БЭБ: новое ведомство получило адрес

Кабинет министров выделил помещение, в котором расположится Бюро экономической безопасности. Об этом говорится в распоряжении правительства №1508 от 24 ноября.

В частности, оно передало в сферу управления БЭБ из сферы управления Государственной налоговой службы здание под регистрационным номером 988679580000 по улице Шолуденко, 31 в Киеве общей площадью 7682,6 квадратных метра.

Отметим, что ранее в этом здании размещалось Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве.

Напомним, что накануне было опубликовано другое распоряжение Кабмина №1493, датируемое тем же 24 ноября. Им правительство дало отмашку на начало работы БЭБ.

Однако бюро ранее столкнулось с проблемой отсутствия официально определенного места расположения. Еще месяц назад директор БЭБ Вадим Мельник отмечал, что до сих пор идет решение вопроса о выделении этому новосозданному органу помещения для размещения.

Отметим также, что на днях издание "РБК-Украина" опубликовало фото собрания сотрудников БЭБ, прошедшего просто на улице ввиду того, что у этого органа нет своего здания.

Для того, чтобы БЭБ заработало с 25 ноября, как это было предусмотрено законодательно, оно должно было набрать на первом этапе 30% человек от штатной численности центрального аппарата БЭБ, то есть 210 человек из 700. Таким образом, вовремя выполнить это требование бюро удалось. Всего же в новый орган планируется нанять по итогам дальнейших конкурсных этапов 4 тысячи сотрудников.