Канада отзывает второстепенный персонал из посольства в Украине

Министерство иностранных дел Канады приняло решение отозвать некоторых своих сотрудников из посольства в Украине вслед за членами их семей, назвав это мерой безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в Канаду вернутся второстепенные сотрудники посольства и оставшиеся члены семей дипломатов.

В то же время Канада усилит команду посольства в Киеве должностными лицами, обладающими опытом в таких областях, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократическая реформа, консульские услуги и дипломатия.

"Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости", — добавили в МИД Канады.

Персонал из посольства Канады в Украине отзывают временно, но в ведомстве не уточняют, когда планируют вернуть их обратно.

Ранее, 25 января, правительство Канады решило вывезти из Украины членов семей канадских дипломатов на фоне нарастающего военного присутствия российской армии возле украинских границ.

До этого аналогичные решения приняли власти Великобритании и США. Кроме того, правительство Австралии рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из страны, а также решило эвакуировать членов семей австралийских дипломатов, находящихся в Киеве.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение этих стран эвакуировать из Украины своих дипломатов из-за возможного вторжения РФ "является тонкостями сложной дипломатической игры". Он отметил, что посольства стран Евросоюза оставляют всех своих сотрудников в Украине, а тревога США и Великобритании не означает неизбежную эскалацию.