Канадские военные инструкторы покидают Украину

Вооруженные силы Канады временно перемещают часть личного состава Joint Task Force-Ukraine Украина (JTF-U) в другие страны Европы.

Как сообщается на сайте правительства Канады, перемещение персонала JTF-U не означает окончание миссии, а, скорее, позволяет переориентировать усилия по безопасности членов CAF (Canadian Armed Forces – Канадские вооруженные силы – Delo.ua).

В правительстве не называют точное количество выведенных военных инструкторов и места назначения.

"Вооруженные силы Канады остаются верными народу Украины и своей миссии по повышению мощности и состоятельности Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении правительства.

Напомним, 5 февраля текущего года в Украину прилетел самолет из Канады с вооружением нелетального действия.

Кроме этого, в нашу страну также прибыли инструкторы, которые научат украинских военнослужащих работать с этим снаряжением.

Ранее правительство Канады объявило о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины, а также на продление и расширение военной тренировочной миссии Unifier для ВСУ.

При этом в декабре 2021 года начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявил, что страна не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине даже с учетом стягивания российских войск к украинской границе.

По словам Уэйна, Канада якобы не хочет провоцировать РФ, считая, что нужно быть очень острожными в этом вопросе.