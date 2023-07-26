Керівниця податкової Кірієнко разом з заступниками поїхали до Відня святкувати її день народження - Мосійчук

В. о. голови Державної податкової служби Тетяна Кірієнко разом з низкою заступників поїхала до Відня, аби відсвяткувати свій день народження.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Раніше аналогічні дані розповсюджувалися в анонімних джерелах, проте Мосійчук стверджує, що перевірив достовірність інформації і підтверджує, що поїздка дійсно мала місце.

“Зранку у Відні перевірив інформацію і повідомляю: Кірієнко Тетяна - в.о. Голови Державної податкової служби України, відсвяткувала свій день народження разом зі своїми підлеглими у місті Відень (Республіка Австрія). Поїздка була запланована і відбулася з 13 по 22 липня 2023 року. Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant - international cuisine in Vienna.Це крутий український ресторан у Відні в стилі Одеси-мами. Фаршмак, устриці, кав’яр, просеко, гарна винна карта, віскі, водочка, грапа. Потанцюєм. Ціни середні як для Відня. Сам там час від часу буваю коли у справах відвідую Австрійську столицю”, - написав Мосійчук.

За його словами, справа не тільки в тому, що Тетяна Кірієнко в час війни “святкує своє свято в якомусь кабаку Відня, адже вона жінка і може взяти за свій рахунок відпустку та поїхати за кордон”. Справа в гостях, серед яких було майже все керівництво ДПС.

За даними Мосійчука, до м. Відня разом з Кірієнко також поїхали Сокур Євген Ростиславович (в.о. заступника Голови ДПС) з 15 по 23 липня, Калєніченко Наталія Григорівна (заступник Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) з 15 по 23 липня, Гречана Тетяна Володимирівна (директор Департаменту оподаткування юридичних осіб) з 15 по 23 липня, Доценко Тетяна Анатоліївна (директор Департамену податкового аудиту) з 14 по 23 липня, Томських Сергій Володимирович (директор Департаменту з питань запобігання корупції) з 17 по 23 липня, Риженкова Катерина Володимирівна (директор Департаменту трансфертного ціноутворення) з 08 по 14 липня, Телешко Олег Анатолійович (заступник директора Департаменту управління ризиками) з 13 по 23 липня, Багмет Нонна Тарасівна (в.о. Директора Департаменту економічного аналізу) З 15 по 21 липня”, - написав колишній нардеп.

“Аналізуючи все це приходимо до висновку, що всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження! Враховуючи, що більшість цих чиновників призначені з подачі парламентського твікса, солодкої парочки Данила Гетьманцева і Давида Арахамії тут потрібен не просто розголос, а втручання президента!”, - підсумував Мосійчук